Coronel David elogia campanha "Maio Laranja"

O deputado estadual, Coronel David, elogiou a campanha “Maio Laranja” contra abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele é um dos defensores da causa em Mato Grosso do Sul e criou a lei do “Cadastro” dos pedófilos.



Durante participação no lançamento da campanha na sexta-feira (10), Coronel David elogiou e destacou a importância da sociedade no assunto. De autoria do parlamentar, a lei 5.038/2017 do Cadastro Estadual de Pedófilos, possibilitará ao cidadão o conhecimento sobre condenados por atitudes relacionadas ao crime de pedofilia.



A lei prevê que o cadastro de pedófilos terá como foco a identificação daqueles condenados por decisão judicial definitiva. “Precisamos mobilizar toda a sociedade, através de ações como o "Maio Laranja" e criação de leis como a do Cadastro. Só assim poderemos proteger nossas crianças e famílias contra os atos cruéis destes criminosos sexuais”, afirma o deputado.



De acordo com estudos realizados pelo Disque Direitos Humanos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes, entre oito e 15 anos, em sua maioria. Milhares de crianças e adolescentes são vítimas desses crimes, 62% dos abusadores são adultos entre 18 a 40 anos e, na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa que a criança conhece e confia.



Também participaram do lançamento do evento "Maio Laranja" o presidente da Ordem de Advogados de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Mansour Karmouche, o governador Reinaldo Azambuja e o deputado estadual, idealizador da campanha, Herculano Borges.



Denúncias podem ser feitas pelos telefones Disque 100 e 190, da Polícia Militar.



Maio Laranja



Em Mato Grosso do Sul, a campanha "Maio Laranja" foi proposta pelo deputado estadual Herculano Borges e pela idealizadora do Projeto Nova, Viviane Vaz, que trabalha com sobreviventes do abuso e exploração sexual. A iniciativa virou projeto de lei que foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro de 2017.



Atividades para conscientização, prevenção e orientação sobre as formas de abusos contra crianças e adolescentes, serão promovidas durante o mês de maio. Os objetivos da campanha são: dar publicidade para que se denuncie a violência e orientar os jovens sobre o que é abuso, como prevenir e denunciar este tipo de crime.



Serão realizadas ações em todo o estado, como palestras e capacitações nas escolas, voltadas para os profissionais de educação, pré-adolescentes e adolescentes, distribuição de material publicitário, conteúdo digital com linguagem apropriada para crianças pequenas, adolescentes e vídeo-aula para qualquer adulto que tenha interesse em adquirir conhecimento e defender a causa.

