Bolsonaro, Coronel David e Rodolfo Nogueira almoçam no "bandejão" do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta quinta-feira (25), no “bandejão”, como é conhecido o refeitório onde os funcionários do Palácio do Planalto fazem suas refeições.

Acompanhando o presidente, estavam o ex-presidente do PSL-MS, Rodolfo Nogueira e o deputado estadual, Coronel David. Ao JD1 Notícias, Nogueira disse que tinha reunião marcada com Bolsonaro para essa tarde, e foi convidado, junto com Coronel David para almoçar, no "bandejão". "Enquanto desciam para almoçar, por onde passava no Planalto, o presidente era abordado por funcionários que queriam abraçá-lo e tirar fotos", disse.

O almoço foi registrado e citado na coluna de Guilherme Amado, da revista Exame. "Ministros até pintam por lá de vez em quando, mas é raro que o presidente desça do terceiro andar", publicou o colunista.

Depois do almoço, Nogueira e Coronel David apresentaram ao presidente demandas da segurança no estado e reestruturação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). “Foi um encontro muito produtivo com o nosso presidente. Discutimos diversos assuntos em prol de MS, mas focamos principalmente na segurança das fronteiras do nosso estado para combater e criar uma verdadeira “caça” às organizações criminosas transnacionais, nacionais ou que atuam em locais centralizados como é Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.

Na oportunidade, os sul-matogrossenses convidaram o presidente para uma visita ao estado. O presidente da República sinalizou interesse, mas não há data certa para a visita.

