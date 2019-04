CNI/Ibope – Governo Bolsonaro é ótimo ou bom para 35% dos brasileiros

Na primeira pesquisa CNI-Ibope sobre o governo Jair Bolsonaro, divulgada nesta quarta-feira (24), o percentual da população que avalia o governo como ótimo ou bom é 35%, enquanto o dos que o avaliam como ruim ou péssimo é 27%. Para 31%, o governo está sendo regular.

A taxa de popularidade do governo Bolsonaro é a quinta mais elevada, quando comparada ao início de novos mandatos presidenciais, desde 1990. Assim, a atual gestão é mais bem avaliada que a de Itamar Franco (34%), que o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (22%), que Michel Temer (14%) e que o segundo mandato de Dilma Rousseff (12%). Por outro lado, é inferior ao primeiro governo FHC (41%), ao de Fernando Collor (45%) e aos dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, de 51% e 49%, respectivamente.

Áreas de atuação

Das nove áreas de atuação do governo, quatro apresentam taxas de aprovação superior a de reprovação. As mais bem avaliadas são segurança pública, aprovada por 57% dos entrevistados, seguida da educação (51%), do meio ambiente (48%) e combate à inflação (47%). As ações e políticas do atual governo com maiores taxas de reprovação foram taxa de juros (57%), impostos (56%), saúde (51%), combate ao desemprego (49%) e combate à fome e à pobreza (47%).

O levantamento ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios, entre 12 e 15 de abril.

