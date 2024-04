"Graves infrações" afastam juíza da Lava Jato e mais 3

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, determinou o afastamento da juíza Gabriela Hardt e de três magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Gabriela atuou na Operação Lava Jato como substituta do ex-juiz Sérgio Moro na 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Os magistrados do TRF-4 afastados são o juiz Danilo Pereira Júnior e os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenz Loraci Flores De Lima.

A decisão de afastar Gabriela se baseia em indícios de graves infrações disciplinares e suposta violação do Código de Ética da Magistratura Nacional, além de desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e republicanismo. Já os integrantes do TRF-4 são acusados de descumprimento reiterado de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Essas medidas foram tomadas às vésperas da análise, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dos achados da inspeção realizada no berço da Operação Lava Jato. A reclamação que originou a decisão de Salomão também envolve o ex-juiz Sérgio Moro, atualmente senador.

A análise das reclamações no CNJ está marcada para a terça-feira. As possíveis sanções aos magistrados sob suspeita variam de advertências e censura até remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria e demissão.

