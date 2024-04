Em visita de Lula a MS, Rose destaca intenção de ser a primeira prefeita eleita da Capital

Durante a primeira visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Campo Grande, a chefe da Superintendência para o Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto (União Brasil), aproveitou a oportunidade para expressar suas intenções políticas. Além de representar a Sudeco e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no evento, Rose também se destaca como uma das pré-candidatas à prefeitura da capital.

Rose Modesto, ex-deputada federal, manifestou seu desejo de se tornar a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande. Ela citou sua relação com a cidade e a confiança que sempre recebeu dos eleitores locais como fatores que a motivam. "Se depender das pesquisas, eu acredito que temos grande chance de ser a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande", afirmou.

Ela também mencionou que essa pode ser sua última participação oficial com o governo à frente da Sudeco. Por fim, rose destacou a importância da presença do presidente Lula no estado.

A capital do estado já teve duas prefeitas, nenhuma delas foi eleita pelo voto direto. Adriane Lopes, por exemplo, assumiu o cargo após a renúncia de Marquinhos Trad (PSD), que se candidatou a governador em 2022, mas não venceu a eleição. Nely Bacha também ocupou o cargo nos anos 1980.

