TAF: lei de Coronel David garante segurança aos candidatos de concurso

Os candidatos que estão se preparando fisicamente para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul podem ficar mais tranqüilos quanto a segurança da prova.

A lei 4.940 de 21 de novembro de 2016 do deputado estadual Coronel David (PSL) torna obrigatória a filmagem em todos os exercícios físicos realizados durante a etapa de capacitação física do certame.

O coronel explica que “a lei surgiu por conta de inúmeros recursos judiciais de candidatos que atrasavam o andamento do concurso. Isso não só prejudica o cronograma do edital, mas a sociedade, que de maneira geral, anseia pelo serviço de um policial ou de um bombeiro nas ruas. Com a filmagem do teste físico, o processo seletivo torna-se ainda mais transparente e os candidatos podem realizar as provas com mais tranquilidade”, frisou o deputado.

De acordo com a lei, o exame de capacidade física será obrigatório e integralmente filmado pela comissão organizadora, sendo identificadas pela numeração do candidato, acrescida da data e do local de realização do exame, tudo constando em ata a ser devidamente publicada.

Em caso de recursos administrativos ou de medida judicial serão fornecidas cópias dos arquivos de filmagens a todo interessado que o solicitar, mediante o pagamento de taxa a ser estabelecida pelo poder público

As provas serão realizadas nos dias 25 e 26 de maio de 2019 e os arquivos das filmagens serão mantidos por, no mínimo, 90 dias após a homologação do resultado do concurso.

Deixe seu Comentário

Leia Também