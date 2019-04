Fapems vai divulgar cronograma do TAF da PM e bombeiros

Saiba Mais Geral Candidatos do concurso da PM e Bombeiros se preparam para TAF

Na próxima terça-feira (30) será publicado no Diário Oficial do Estado o cronograma das provas de aptidão física (TAF) do concurso da Polícia e Bombeiros Militar. A informação foi confirmada pelo deputado estadual coronel David (PSL) que vem apoiando os candidatos do concurso, que buscam a celeridade nas estapas para que haja nomeação e posse dos cargos.

O Governo do Estado efetuou a parcela faltante do contrato com a banca organizadora, Fapems no mês de março e agora será dada sequência ao certame. “Reafirmo que essa conquista é fruto de um bom diálogo junto ao Governo do Estado e os candidatos da PM e Bombeiros, que buscaram o nosso apoio e confiaram em nosso trabalho. Mesmo com a crise financeira, econômica e moral que o país vive, o governo sempre se mostrou sensível, atento e comprometido com a segurança pública, prova disso é a realização do certame. Agradeço o governador Reinaldo Azambuja pelo diálogo e pela sequencia ao certame e tenho certeza que em breve os futuros policiais e bombeiros militares poderão proteger nossas famílias e fortalecer a segurança pública em nosso estado. Agora os candidatos podem se preparar para o TAF e as seguintes fases para entrar na honrosa Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e defender cada vez mais a nossa sociedade”, disse Coronel David.

O secretário adjunto de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viégas reforçou a importância do trabalho do parlamentar na articulação entre o Governo e os candidatos. "O apoio do deputado Coronel David é essencial para que haja um diálogo entre os candidatos e o Executivo. Por ele ser da segurança pública isso facilita bastante o processo junto aos futuros policiais e bombeiros militares. Temos que trabalhar juntos para que em breve eles possam reforçar a segurança no Estado", disse o secretário.

