TAF para PM e BM acontece dia 25 e 26 de maio

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou na manhã desta terça-feira (30) o cronograma das provas de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia e Bombeiros Militar de Mato Grosso para os dias 25 e 26 de maio deste ano.

Segundo publicado pela Fapems, em junho acontecerá a convocação dos aprovados, período de recursos, publicação do resultado dos recursos do exame de capacidade física, convocação para investigação social, publicação e classificação final dos aprovados e homologação.

O deputado Coronel David apoia a categoria e ajudou nas articulações junto ao governo pela sequência no concurso.

“Reafirmo que essa conquista é fruto de um bom diálogo junto ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que anunciou este concurso entendendo a necessidade de aumentar o efetivo de policiais e bombeiros militares de Mato Grosso do Sul. Agora os candidatos podem se preparar para o TAF e as seguintes fases para entrar na honrosa Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul para proteger e defender cada vez mais a nossa sociedade”, finalizou o parlamentar

O secretário adjunto de Administração e Desburocratização (SAD), Édio Viegas destacou o trabalho do parlamentar na articulação entre o Governo e os candidatos. "O apoio do deputado Coronel David foi essencial para que ocorresse um diálogo entre os candidatos e o Executivo Estadual. Por ele ser da segurança pública isso facilitou bastante o processo junto aos futuros policiais e bombeiros militares. Temos que trabalhar juntos para que em breve eles possam reforçar a segurança no estado", afirmou o secretário.

