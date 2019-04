Concurso para Colégio Naval disponibiliza 190 vagas

A Marinha do Brasil publicou o edital de abertura do concurso para Colégio Naval. Ao todo estão sendo ofertadas 190 vagas, os interessados podem fazer a inscrição pelo site , que custa R$ 190,00.

Os candidatos devem ter pelo menos 15 anos completos e ser menor de 18, a contar no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído o ensino fundamental e uma autorização legal dos responsáveis para ingressar na Marinha do Brasil.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), descritas no edital. O atendimento é das 8h30 às 16h, em dias úteis e o prazo é o mesmo do site, contando a partir desta segunda-feira (29) até o dia 29 de maio, deste ano.

O curso é preparação do aspirante será realizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e é voltado para trabalhar no físico e intelecto dos alunos, preparando para o ingresso na Escola Naval, nivelando o ensino básico e médio com doutrinas militares.

