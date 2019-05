“Toda manifestação é democrática”, diz Coronel David

O deputado estadual Coronel David disse nesta terça-feira (21), que existe uma “grande expectativa” em relação à manifestação pró-Bolsonaro, convocada para o próximo dia 26 de maio.

Segundo o parlamentar, é momento para os eleitores de Bolsonaro voltarem às ruas e demonstrarem, com suas presenças, o apoio ao governo e suas medidas. “Que nós consigamos, dessa forma, fazer com que o congresso aprove as medidas necessárias ao reequilíbrio financeiro do país”, destacou.

Coronel David considera fundamental o apoio popular para que o presidente possa apresentar, no Congresso, o que precisa ser votado e aprovado. “Os congressistas vão entender que as medidas são necessárias”, disse.

Para o deputado, Bolsonaro “pegou” uma herança financeira e econômica muito ruim. “O governo está fazendo alguns sacrifícios, o contingenciamento é um desses sacrifícios”, elencou. Ele considera que as medidas tomadas pelo Governo Federal não afetam o apoio que Bolsonaro tem.

O movimento do próximo dia 26 é reflexo da manifestação ocorrida no dia 15 de maio, relacionada às medidas de contingenciamento das verbas destinadas à educação. “Toda a manifestação é democrática e deve existir espaço para que as pessoas se manifestem, desde que seja ordeira e positiva”, disso o deputado.

A manifestação está marcada para o próximo domingo (26), às 15h na avenida Afonso Pena em Campo Grande. Sem arriscar números, os organizadores esperam grande participação popular.

