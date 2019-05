Coronel David percorrerá o estado em apoio a Bolsonaro, no fim de semana

O deputado estadual Coronel David vai percorrer cinco cidades do interior de Mato Grosso do Sul, em apoio às diversas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro.



Coronel David foi convidado para participar de atos pró-Bolsonaro em Três Lagoas, Dourados, Cassilândia, Jardim e Guia Lopes da Laguna. Para o deputado, os convites sinalizam que as pessoas querem ter presente nas manifestações "alguém que seja próximo ao presidente e que pode, de uma certa forma, representá-lo". “Precisamos levar o maior número de pessoas às ruas, para que essa presença maciça represente apoio ao governo Jair Bolsonaro, e que o Congresso Nacional se sensibilize e veja que o povo quer a aprovação da reforma da Previdência, da MP 870 e do pacote anticrime,” afirmou.



O parlamentar pretende iniciar o périplo pelos municípios no sábado (25) pela manhã, participando das reuniões da organização e também para reforçar o chamamento das pessoas para o ato.



As manifestações em Mato Grosso do Sul estão marcadas para o próximo domingo, 26 de Maio, a partir das 15 horas.

