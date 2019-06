Governador assina termo de cooperação de gás natural e ureia

O governador Reinaldo Azambuja está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e assina nesta terça-feira (4) com o ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, termo de cooperação entre Mato Grosso do Sul e aquele país para desenvolvimento econômico nas áreas de gás natural e ureia.



Além disso, o governador participa da solenidade de assinatura de um termo de compromisso para fornecimento de gás natural.



Os termos estabelecem a empresa estatal da Bolívia Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como fornecedora de gás natural para Mato Grosso do Sul, propõem o desenvolvimento da infraestrutura e comercialização de gás e o estreitamento das relações técnicas e comercias neste segmento.

Deixe seu Comentário

Leia Também