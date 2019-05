Azambuja viaja à Brasília para debater FCO

O governador Reinaldo Azambuja participa nesta segunda-feira (20) da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste – Condel/Sudeco. Na pauta, o tema central será o Fundo Constitucional de Finanças do Centro-Oeste (FCO).



Também será debatido temas como: fator de localização; relatório de Circunstanciados; diretrizes e prioridades para 2019; Plano Regional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, ente outros.



No dia 9 de maio, os integrantes do Comitê Técnico Condel/Sudeco ouviram uma breve apresentação da minuta do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste 2020-2023 (PRDCO) que, aprovada pelo Condel, foi encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Regional como proposta de anteprojeto de lei. Foram debatidas 13 outras proposições que, agora, seguem para deliberação do conselho.

