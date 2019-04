Reinaldo Azambuja cumpre expediente na Expogrande

O governador Reinaldo Azambuja cumpre nesta terça-feira (9) expediente de trabalho no Gabinete Itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul na Expogrande no Parque Laucídio Coelho.

Na pauta de Reinaldo Azambuja estão reuniões com a Associação de Avicultores de Mato Grosso do Sul (Avimasul), Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS) e a Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

Acompanham o governador os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômica, Produção e Agricultura Familiar).

A parceria do Governo do Estado com uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste chega ao quarto ano consecutivo.

À tarde, a partir das 15h30, está prevista entrevista coletiva à imprensa no local.

