Azambuja participa de reunião com corregedor nacional do MP

Reinaldo Azambuja recebeu a visita do corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira. O corregedor nacional coordena a correição geral que está sendo realizada nesta semana com o objetivo de verificar a efetividade da atuação das entidades ligadas ao Ministério Público no Estado.

O governador falou sobre as medidas tomadas pelo governo para enfrentar a maior crise financeira da história brasileira, como a redução do tamanho da máquina, fazendo de Mato Grosso do Sul a menor estrutura administrativa do país. “Tínhamos 15 secretarias, hoje tem nove. Estamos elaborando também um Programa de Demissão Voluntária. São medidas para gastar menos com o governo e investir mais nas pessoas”, disse o governador.

Na correição-geral, que é realizada até sexta-feira (8), são verificados o funcionamento e a regularidade dos serviços prestados em Mato Grosso do Sul pelo Ministério Público da União e pelo Ministério Público Estadual.

Uma equipe composta por membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) visita as instituições e verifica a efetividade da atuação funcional dos órgãos. Ao final da correição, será elaborado um relatório com determinações e recomendações, que deverão ser cumpridas pelas unidades, para a melhoria da instituição.

Deixe seu Comentário

Leia Também