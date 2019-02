No STF, Azambuja discute Lei Kandir e repasses da União para os estados

O governador Reinaldo Azambuja integrou o grupo de governadores que se reuniu, na noite de terça-feira (19) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli e com o ministro Gilmar Mendes. Na pauta de discussões estavam temas de interesse de todos os estados, como a Lei Kandir e os repasses.

Reinaldo Azambuja explicou que, em uma reunião prévia foram elencados os temas que eram consenso entre os chefes dos executivos estaduais.

A intenção dos governadores é pressionar o Supremo para tomar uma decisão sobre os repasses. Gilmar Mendes, que é o relator da ação, assumiu o compromisso de buscar uma conciliação sobre a Lei Kandir.

Também participaram do encontro, os governadores do Amapá, Waldez Góes; do Amazonas, Wilson Lima; da Bahia, Rui Costa; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Pará, Helder Barbalho; do Paraná, Ratinho Júnior; do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Carlos Moisés; e do Piauí, Wellington Dias e governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, escolhido como o coordenador do grupo.

