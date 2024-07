JD1TV: "Portabilidade significa a transparência do saldo", afirma presidente da ABCCON

“O consumidor ficou preso, pagando taxas de juros altíssimas. Agora, veio o tempo da mudança”, disse o presidente da Associação Brasileira de Cidadania e do Consumidor do Estado de Mato Grosso do Sul (ABCCON), Demontiê Macedo, em entrevista ao JD1.

O tema da entrevista foi a portabilidade de saldo devedor do cartão de crédito, que entrou em vigor na última segunda-feira (01), por decisão do Banco Central (BC), junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN), que adotou a medida em dezembro de 2023.

Todas as instituições financeiras devem acatar a decisão do BC. Segundo Demontiê, a portabilidade significa a transparência do saldo. O consumidor irá pedir as informações sobre a dívida, e receberá para poder encontrar outra entidade que tenha opções para a renegociação do montante.

Nisso, a instituição original terá o prazo de cinco dias para cobrir as condições da outra operadora. Um novo modelo para quitar a dívida de cartão de crédito, que trás mais transparência para as pessoas.

