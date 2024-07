Lula volta a criticar Campos Neto e BC

Durante entrevista à uma rádio baiana nesta segunda-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Banco Central (BC) e o presidente da instituição, Roberto Campos Neto.

Durante a entrevista à Rádio Princesa, o presidente criticou a autonomia atual do BC, mas afirmou que respeitará o que já está decidido. "Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que faz parte do Copom, que determina meta de inflação, que determina política de juros. Eu tive um BC independente. O [Henrique] Meirelles ficou oito anos no meu governo como presidente do BC e teve total independência para fazer os ajustes que precisasse", afirmou o presidente.

Lula ainda afirmou que é necessário que as vontades do BC estejam alinhadas com a da população. "O que você não pode é ter um BC que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juros altos nesse governo. A taxa Selic a 10,5% está exagerada. A responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito", detalhou.

O presidente ainda reclamou de estar há dois anos no cargo com Roberto Campos Neto, mas sem citar o presidente da instituição nominalmente, apenas dizendo que "foi indicado um cidadão no governo passado".

"O BC tem que ser um BC de uma pessoa indicada pelo presidente. Como pode o presidente da República ganhar as eleições e não poder indicar o presidente do BC. Eu estou há dois anos com o presidente do BC do Bolsonaro. Não é correto isso", reclamou.

Ele ainda defendeu um presidente do BC que "olhe o país do jeito que ele é, não do jeito que o mercado financeiro olha".

