Mega acumula e pode pagar 7 mi no sábado

Ninguém acertou os seis números do concurso 2.151 da Mega-Sena, sorteados na noite dessa quarta-feira (15) e o prêmio acumulou.

A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso 2.152, sábado (18) é de R$ 7 milhões.

As dezenas sorteados foram 02, 14, 18, 29, 36, 38. Na quina, foram 80 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 23.556,59.

A quadra saiu para 5.236 apostadores, que receberão R$ 514,16, cada um. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também