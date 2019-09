MS tem cinco municípios entre os 10 maiores produtores de eucalipto do Brasil

Mato Grosso do Sul tem cinco municípios no ranking dos 10 maiores produtores de euclipto do Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Três Lagoas (1º), Ribas do Rio Pardo (2°), Água Clara (4º), Brasilândia (5º) e Selvíria (8º). No total, 10 municípios cultivam 1.350,6 mil hectares de eucalipto, sendo que os cinco de Mato Grosso do Sul representam 61% dessa área (824,3 mil hectares).

Uma das mais respeitáveis publicações sobre Economia no país, o jornal Valor Econômico traz na edição desta sexta-feira (20) uma matéria em que aborda o crescimento da produção florestal primária, em valores, totalizando R$ 20,6 bilhões. O aumento nominal de 2017 para 2018 foi de 8% e o destaque é exatamente é a cultura de eucalipto e pinus, que subiu 11,1% no período e já representa 79,3% da produção da extração vegetal e da silvicultura.

“Os números mostram a grande possibilidade de desenvolvimento de novas atividades no Mato Grosso do Sul, um Estado altamente competitivo na produção de eucalipto, de celulose. Um Estado que tem buscado resolver seus problemas de logística, tem excelentes condições de solo, condições hídricas adequadas, excepcional possibilidade de mecanização em todas as fases do processo produtivo. Portanto, um Estado atraente e principal player no jogo da madeira nacional”, analisou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck.

Conforme a publicação do Jornal Valor, a silvicultura tem sido impulsionada no Brasil pelo setor de papel e celulose. E Mato Grosso do Sul abriga duas gigantes do setor: Suzano e Eldorado. No ano passado, Mato Grosso do Sul conquistou a condição de maior produtor nacional de madeira para papel e celulose, com crescimento de 36,2% na produção, ainda segundo o IBGE.

