MS tem maior número de aberturas de empresas desde 2013

O Estado de Mato Grosso do Sul bateu recorde em criação de empresas em 2019, foram 6.640 novas aberturas de janeiro a novembro de acordo com a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) É o melhor desempenho desde 2013, quando foram criadas 7190 empresas.

De acordo com a Jucems, apenas em novembro foram constituídas 542 novas empresas, o melhor resultado para o mês desde o ano de 2012.

No setor de Serviços foram abertas 337 empresas; no Comércio, mais 188 estabelecimentos e na Indústria, 17 novas constituições. As quatro cidades com o maior número de abertura de novas empresas foram: Campo Grande (217); Dourados (53); Três Lagoas (31) e Ponta Porã (28).

Com a nova legislação federal, 287 atividades econômicas passaram a ser classificadas como de baixo risco e não precisam mais de licenças ou qualquer tipo de autorização para serem criadas.

A lei estabeleceu, ainda, o registro automático nos processos de abertura e encerramento de empresas, com a condição de utilização pelo usuário do contrato padrão disponível no sistema e sem pendências que impossibilitem a aprovação do processo.

A Jucems iniciou o processo de digitalização dos processos em fevereiro de 2018, recebendo os processos físicos também até novembro daquele ano, quando passou a adotar os processos somente na forma digital. “A implantação dos processos de forma 100% digital foi fundamental para que o registro automático fosse viabilizado. Por isso, nos casos de constituição, que é a abertura da empresa, o empreendedor recebe o CNPJ no ato da solicitação do registro na junta comercial”, lembra Augusto Castro, diretor-presidente da Junta Comercial.

Deixe seu Comentário

Leia Também