Azambuja entrega 18km de asfalto da MS-450

O governador Reinaldo Azambuja participou na manhã dessa quinta-feira (19) da inauguração do asfalto de 18,5 km da MS-450 – Estrada Ecológica, que vai ligar os distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão, entre Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana. A obra contou com o investimento de R$21 milhões e incluiu uma ponte de concreto no Córrego das Antas.

Segundo o governador, estrado vai entregar as paisagens mais belas do estado. “A estrada ficou muito linda, vai integrar uma das paisagens mais belas de Mato Grosso do Sul e transformar essa região em um polo de turismo”, afirmou. Os investimentos de R$ 21 milhões incluem uma ponte de concreto no Córrego das Antas.

Aproveitando a oportunidade, o governador adiantou que já determinou à Fundação de Turismo de MS (Fundtur) que elabore um roteiro turístico para a região com a prefeitura de Aquidauana e o trade turístico, para potencializar o segmento com a nova estrutura viária.

Reinaldo lembrou o tempo de espera que a comunidade local teve que enfrentar. “A pavimentação dessa Estrada Ecológica era um sonho de 20 anos, foi apresentado aqui o requerimento feito na Câmara de Vereadores de Aquidauana em 1998, ano em que eu era prefeito de Maracaju”, lembrou.

Além de destacar que essas ações fazem parte de sua gestão. “Ficamos felizes em poder fazer essas entregas, devolvendo a sociedade o imposto pago com melhorias benfeitorias, que continuará sendo a tônica do nosso governo, fruto de uma gestão de responsabilidade”, pontuou.

A Estrada Ecológica é um dos principais produtos turísticos do estado pela suja beleza, de um lado, o Rio Aquidauana e do outro, os paredões de arenito da Serra de Maracaju, dividindo Planalto e Pantanal.

O local é muito visitado por pescadores, amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e observadores de aves.

A entrega teve a presença de secretários de Estado, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias da região. Azambuja ainda anunciou mais duas obras, há muito esperadas pela população local, a pavimentação dos acessos de Piraputanga e Taunay, comunidade indígena terena, com a rodovia BR-262. Em breve serão iniciadas as licitações do projeto executivo da primeira e a contratação da obra da segunda.

Deixe seu Comentário

Leia Também