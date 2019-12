Secretários de Azambuja são homenageados pela Fiems

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, foram homenageados nesta segunda-feira (16) com a comenda do Mérito Industrial da Federação das Indústrias do estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

“É uma honra muito grande ser reconhecido e homenageado por uma instituição que tem uma história e trajetória de contribuição com o nosso estado”, disse Riedel.

Mato Grosso do Sul obteve a 6ª maior taxa de crescimento da economia do país (4,9%) e a segunda maior do Centro Oeste, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo IBGE em novembro. O estado também ocupa o 2º lugar, no acumulado do ano, na geração de empregos do país, com saldo positivo de 19 mil empregos formais gerados entre janeiro e setembro.

Parte deste resultado é fruto da política de atração de investimentos privados que geram empregos e desenvolvem nosso estado. “Se lembrarmos o que era a economia de Mato Grosso do Sul há vinte anos e o que é hoje, percebemos que o desenvolvimento da industrialização gera empregos e agrega valor à cadeia produtiva, impactando a área de serviços e o comércio. E as Federações, como a Fiems, tiveram papel preponderante neste processo, principalmente por meio da capacitação e profissionalização do setor”, completou Eduardo.

“A expansão da indústria tem demostrando que o Estado tem um crescimento equilibrado. E receber esta homenagem, o reconhecimento do Sistema Fiems sobre aquilo que o Governo do Estado está fazendo, mostra que a equipe está preocupada com o desenvolvimento industrial”, disse Verruck.

A homenagem fez parte das comemorações dos 40 anos da instituição e foi entregue a outras personalidades do segmento incluindo empresários de diversos ramos. “Nós precisamos reconhecer o trabalho dessas pessoas que contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento industrial”, concluiu o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

