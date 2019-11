Verruck recebe doações da WWF para combater incêndios no Pantanal

Jônathas Padilha, com informações da Assessoria

O secretário estadual do Meio ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familia (Semagro), Jaime Verruck, recebeu na manhã desta terça-feira (5), 3 kits de combate ao incêndio doados pela WWF.

A organização fez o donativo de equipamentos, composto por lança jato de 15 metros e capacidade de 600 litros.

A doação já foi instalada em três caminhonetes do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (Imasul), que tem mais agilidade para serem reabastecidos.

Verruck afirmou a importância desse tipo de doação. “Trabalhamos constantemente a estruturação das equipes de Bombeiros e do Prev Fogo. Hoje recebemos esses equipamentos, que são diferenciados e vem para ajudar nas ações que já estão em andamento, podendo ser utilizados pelas unidades de conservação posteriormente.”

Os carros, já equipados, foram levados para o município de Miranda, na fazenda BR Pec, onde funciona um posto de Comando.

