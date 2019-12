“Resultado de ações para modernização do Estado”, diz Riedel sobre shopping de Três Lagoas

O secretário de Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, participou nesta sexta-feira (13) da inauguração do primeiro shopping da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas.

Para o secretário, o investimento é resultado das ações efetivas que implementadas pelo governo para a modernização do Estado. “O reflexo dessas medidas já pode ser visto com a inauguração deste empreendimento que irá gerar mais de mil postos de trabalho, além de oferecer e lazer e serviços à população da região”, disse.

O empreendimento tem 21.600 mil m² de área bruta locável, com espaço para 100 lojas, praça de alimentação e cinema, que devem gerar 1.100 empregos diretos quando em amplo funcionamento. O shopping foi construído pela Hannah Engenharia e será administrada pela ARGO, que é atualmente responsável por 18 shoppings no país.

Titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck afirma que sete lojas contaram com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para abrir unidades no shopping.

“Três Lagoas sobe para um novo patamar com esse shopping, que tem uma estrutura de qualidade para atender a população, além de desenvolver as pequenas empresas e gerar emprego no município”, diz Verruck ao lembrar que o shopping também será abastecido por gás natural.

Jorge Abdul, proprietário do empreendimento, destacou que durante a fase de obras foram gerados 1 mil empregos. ‘O shopping foi construído para a população e ficará para sempre aqui. Com raízes muito profundas. Agradeço imensamente aos lojistas que acreditaram na ideia de investir aqui”, disse.

