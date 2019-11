Na Bolsa de Valores, Riedel busca investidores para MS

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel juntamente com o governador Reinaldo Azambuja apresentou, na última quarta-feira (27), os principais projetos estruturantes, avaliados em aproximadamente R$ 8 bilhões em oportunidades, para potenciais investidores, durante o 2º Café com Mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo.

O evento, que contou com a participação dos governadores Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, do Paraná, Ratinho Júnior, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi apresentado o portfólio de oportunidades de MS, composto pela concessão da rodovia MS-306.

“Notamos a percepção que o mercado tem da responsabilidade com a qual Mato Grosso do Sul tratou os ativos que irão a leilão ou que estão disponíveis para Parcerias Público-Privadas (PPP). Este consenso geral se deve a tudo que estruturamos ao longo desses 5 anos, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), pela maneira como foi conduzido o processo e dos bons projetos que estão sendo colocados hoje à disposição do mercado. São projetos bem estruturados que possibilitarão ao nosso estado dar um salto de modernidade e de desenvolvimento”, explicou Eduardo Riedel.

O 1º dos projetos, a concessão da MS- 306, já está com data marcada para entrar no pregão da Bolsa de Valores, dia 5 de dezembro, com o critério de julgamento de maior oferta de outorga. Os recursos serão revertidos ao Fundersul para manutenção da malha rodoviária estadual e servirão como instrumento de gestão do contrato, especialmente para modicidade tarifária.

“Os principais atores interessados no pregão de concessão da rodovia estiveram presentes aqui no Café com Mercado. Isso nos dá um bom indicativo de como será o leilão. Estamos na expectativa, convictos de que o melhor foi feito e que temos um ótimo projeto realizado”, concluiu Riedel.

