Riedel destaca investimentos na região norte do MS

No período de 2015 a 2019 o Governo de Mato Grosso do Sul garantiu investimentos de quase meio bilhão de reais aos municípios que integram a região norte do estado. Obras e serviços que estão modernizando e ajudando a melhorar a qualidade de vida nestas cidades, conforme frisou o secretário de Governo, Eduardo Riedel, durante a segunda etapa do evento “Governo Presente”, realizado nos dias 19 e 20 de setembro na cidade de Rio Verde.

Riedel reforça que o objetivo desses encontros regionais é fortalecer os compromissos pactuados com todos os municípios do Estado, mesmo em tempos de crise econômica no País.

“Muitos dos pedidos feitos pelos gestores e representantes municipais estão dentro do cronograma estabelecido pela gestão, mas que, muitas das vezes, fogem à previsibilidade da entrega pelos entraves burocráticos”, explicou Riedel.

Mas o secretário de Governo faz questão de elogiar os bons exemplos, como a pavimentação da Rodovia MS-223 (Costa Rica a Figueirão) - que abre uma nova opção de escoamento da produção agropecuária regional, barateando o frete e custo de produção.

“Este é um gargalo importante e aguardado há décadas pelo setor produtivo. Com a melhoria neste trecho, entre as duas cidades, vamos reduzir em cerca de 80 km o trajeto de Campo Grande até Costa Rica”, comemorou o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa.

Outra ação do governo está na cidade de São Gabriel do Oeste com a pavimentação do núcleo industrial e o incentivo fiscal a empresas que juntas geram mais de três mil empregos diretos na cidade.

“O governador Reinaldo e o secretário Riedel tem uma visão empreendedora importante para o estado que inclui a modernização da nossa região com obras importantes e, com isso, atrair mais investidores para os municípios”, frisou o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni.

Já Rio Verde, se prepara para reinaugurar o frigorífico MS Boi. O empreendimento recebeu incentivos fiscais do governo e irá oferecer 45O vagas de trabalho. A data prevista é para o mês de novembro.

“Estamos entre os estados que mais atraem investimentos privados do País. É um indicador importante e nos mostra que as reformas e ajustes que realizamos foram fundamentais para MS avançar e continuar se desenvolvendo”, finaliza Riedel.

“Acho que o encontro foi bem conduzido pelo Reinaldo e Riedel e o resultado efetivo dessas reuniões nós veremos num futuro promissor em investimentos para nossa região”, projeta o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger.

Governo Presente - Projeto leva o gabinete do governo, secretários e toda a estrutura de atendimento para os municípios escolhidos como sede do encontro. Nesta edição participaram do evento prefeitos e vereadores das cidades de Rio Verde, Camapuã, Coxim, Rio Negro, Rochedo, Corguinho, Alcinópolis, Costa Rica, Sonora, Pedro Gomes, São Gabriel, Jaraguari, e Bandeirantes.

