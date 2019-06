Riedel destaca a importância da sociedade organizada no desenvolvimento do país

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, palestrou nesta sexta-feira (28) sobre o cenário brasileiro e suas perspectivas para a saúde, educação e segurança e carga tributária, durante a terceira edição do “Líder MS”, em Campo Grande.

O evento teve foco nos desafios do Brasil e do estado, visando conscientizar de que o desafio não é só do governo ou de um líder, mas do conjunto da sociedade organizada. “Só há um jeito de mudar o curso dessa história: quando nós, como sociedade organizada, assumirmos nossa responsabilidade e nosso papel como essência e alma de um país”, destacou o secretário.

Para o secretário, o país vive um processo de mudança de paradigmas na sociedade. “Esse fenômeno representa uma nova consciência e padrões de gestão, produção e trabalho, além de colocar as relações sociais em patamares diferentes. Todo esse processo tem efeito na vida das pessoas e reflexo em outros áreas como economia, saúde, emprego e educação”, ressaltou.

Riedel ainda ressaltou que o governador Reinaldo Azambuja tem defendido um novo modelo de gestão e vem conseguindo imprimir uma dinâmica de trabalho, com a qualificação dos gastos públicos e uma agenda de reformas que terá reflexos inegavelmente positivos para MS. “As medidas adotadas pelo governo do estado interferem no processo de desenvolvimento da nossa região , sempre com o objetivo de melhorar o serviço e a eficiência daquilo que é prioridade para a sociedade”, destacou.

O evento promovido pela Federação de Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) reuniu agropecuaristas, empresários e estudantes.

Líder MS

O Líder MS é uma pós-graduação, nível Lato Senso, que envolve disciplinas relacionadas a aspectos jurídicos, econômicos, políticos, sociais, organizacionais, além de seminários e estudos de caso que contribuem para a formação intelectual de profissionais que exerçam funções de líderes.

