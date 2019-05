Riedel participa de mesa redonda que acertou parcerias com SP

O secretário de governo, Eduardo Riedel esteve em São Paulo nesta semana participando com o governador Reinaldo Azambuja, da terceira edição do Fórum das PPPs e Concessões da revista Exame, em que especialistas, empresários e autoridades debateram a respeito das tendências e oportunidades de negócios em concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas no Brasil.

Durante o encontro, Riedel enalteceu as medidas tomadas pelo governo de Mato Grosso do Sul. “Estamos orgulhosos porque representamos o estado que fez reformas que o Brasil não fez”, destacou.

Para o secretário, o evento da Exame fica marcado pela pluralidade de ideias e conceitos de modernização, como um painel de oportunidades que fortalece o aprendendizado e a troca de experiências entre gestores. “Reinaldo veio trazer nossa experiência para um conjunto de governadores que se fez presente em São Paulo, onde cada gestor tem a oportunidade de demonstrar como seus estados estão avançando nas parcerias com a iniciativa privada”, disse.

Riedel participou também da agenda com dirigentes da empresa Rumo Logística, responsável pela revitalização da malha Oeste que ligará as cidades de Corumbá a Mairinque (SP) - a partir da rota já existente - e a ferrovia TransAmericana, interligando o oceano Atlântico ao Pacífico. “Esse encontro foi um passo importante porque percebemos o otimismo da diretoria com o projeto para a reestruturação deste modal que passa por Mato Grosso do Sul e irá interferir no desenvolvimento do estado ”, concluiu.

