Riedel discute sobre estratégia do governo para os próximos anos

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, esteve nesta terça-feira (30) no quarto encontro regional de planejamento do Plano Plurianual (PPA) 2020/2023 realizado em Três Lagoas onde explicou sobre que o objetivo governo é atender as necessidades da população. O encontro tem por finalidade ouvir as pessoas e democratizar a gestão.

O PPA é um programa que consiste na definição em estratégias do governo nas áreas de saúde, assistência social, emprego, segurança, educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvimento econômico e infraestrutura para um período de quatro anos. “O PPA é um grande instrumento de diretriz central. Nós apresentamos para uma linha de governo que a sociedade pode participar diretamente na construção dessas diretrizes”, disse Riedel.

O coordenador de gestão estratégica, Thanner Nogueira, afirmou que a população está ajudando diretamente o governo a atender as necessidades de cada uma das regiões. Já o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou a importância de discutir as políticas de governo de forma transparente e acessível para a população.

“É muito importante essa atitude do governo, que demonstra transparência na sua gestão. Discutir os problemas da nossa cidade aumenta nossa expectativa para a resolução dos mesmos e agrega valores para a nossa região”, declarou.

Os próximos encontros regionais do PPA serão realizados no mês que vem em Ponta Porã e Campo Grande.

