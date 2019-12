Durante inauguração, Azambuja destaca política de incentivo à energia limpa

O governador Reinaldo Azambuja participou nesta quinta-feira (12) na inauguração da Cidade Solar e aproveitou para destacar as medidas tomadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul para incentivar o uso de energia limpa.

Azambuja afirmou que o uso de fontes sustentáveis faz parte de uma política estratégica de Estado e reafirmou a meta de ser o primeiro Carbono Neutro do País. “É uma visão estratégica. A gente entende que priorizar a geração de energia limpa, renovável, é contribuir para questão ambiental, para a sustentabilidade de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo”, disse.

As principais medidas adotadas para incentivar o uso de energia limpa são, isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a importação de equipamentos usados para captação e geração, isenção de compensação ambiental para a geração de energia fotovoltáica e priorização da energia solar na liberação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, disse que 0,9% da energia usada em Mato Grosso do Sul é solar e espera que mm quatro anos o número chegue a 5%.

Verruck também contou que existe a intenção de usar essa energia sustentável no Pantanal para abastecer propriedades rurais e ribeirinhos. “Temos projeto que já iniciou: vamos colocar no Pantanal mais de 1,7 mil painéis fotovoltáicos. Toda a energia usada no Pantanal vai ser fotovoltaica. Nós vamos colocar esse bioma com a energia limpa”, afirmou.

A Cidade Solar é uma fazenda de geração de energia, no município de Jaraguari, a 53 km de Campo Grande, com 14 hectares e 120 clientes como hotel, pousada, pizzaria, restaurante, supermercado, escritório de advocacia, canal de TV e empresa de engarrafamento de gás GLP.

O empreendimento é privado e parte do investimento é de financiamento por meio FCO.

O diretor-presidente da Solar Energy, Hewerton Elias Martins, disse que a energia gerada é inserida no sistema e o cliente pode abater o valor na conta. “O dinheiro que o empresário economiza, ele investe no negócio e movimenta a economia da cidade e do Estado”, afirmou.

As placas, que foram importadas da China, têm uma durabilidade estimada de, pelo menos, 25 anos. A Cidade Solar tem 18 mil placas e capacidade de geração de 9,36 milhões de kWh/ano, o que equivale ao consumo de 5.200 casas populares no ano.

A inauguração também contou com a participação do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e dos prefeitos de Jaraguari e Rio Verde, respectivamente, Edson Rodrigues Nogueira e Mário Kruger, além de vereadores e empresários.

