Azambuja debate democracia em Congresso Nacional

O governador Reinaldo Azambuja debateu neste sábado (7) em Brasília, pautas sobre democracia, eficiência de gestões públicas, entre outros temas prioritários no Congresso Nacional 2019 – PSDB pelo Brasil.

Ao lado de integrantes do PSDB de todo o país, o governador discursou sobre democracia, eficiência das gestões públicas, emprego e redução de desigualdades no centro das discussões.

Reinaldo falou sobre a proposta do congresso. “Vamos ouvir toda a militância e trazer das bases partidárias temas relevantes para a população brasileira. Isso é inteligente, democrático. Esse é o espírito que queremos no PSDB. Partido moderno, que olha os anseios que a sociedade tem e discute temas extremamente relevante”, disse.

Além dessas temáticas, foi discutido o atual modelo eleitoral e o formato do financiamento de campanhas também estão sendo discutidos. O congresso também abordou pautas sobre saúde, segurança, educação, ciência e desenvolvimento econômico.

O presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, disse que pretende fazer o mesmo modelo em Mato Grosso do Sul. “O partido unificou. Temos aqui os 27 estados, nossos senadores, nossos deputados, prefeitos, vereadores, presidentes dos diretórios e várias lideranças tucanas de todo o país. Houve uma conversa aberta, com ideias e propostas e discutindo várias temáticas importantes para o país. E eu me sinto muito orgulhoso de termos a participação da nossa delegação e quero fazer este modelo em nosso Estado”, disse esperançoso.

Mara Caseiro, presidente do PSDB-Mulher do MS, falou sobre a importância de ouvir a voz do povo. “Vimos um novo PSDB, um partido renovado, cheio de energia quer ouvir seu filiado, a voz do povo, e isso é algo inédito e de extrema importância. Vimos isso aqui. Os debates foram extremamente enriquecedores onde todos puderam ter voz e isso é importante para construção desse novo Brasil", afirmou.

Líderes de todo o país marcaram presença nos debates, como os governadores João Dória (SP) e Eduardo Leite (RS). No nosso estado, além de Reinaldo Azambuja, estavam presentes, o presidente do partido no Estado, Sérgio de Paula, o deputado federal Beto Pereira e o diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felino.

Deixe seu Comentário

Leia Também