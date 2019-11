Azambuja anuncia nova licitação para radares no estado

O governador do estado, Reinaldo Azambuja, declarou, durante coletiva na manhã desta quinta-feira (21) em Dourados, um acordo na dívida do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com a Perkons S.A. e a preparação de licitação para um novo modelo de radares.

A dívida entre o Detran e a Perkons foi acordada após a empresa fazer um desconto no pagamento do valor devido, que estava em aproximadamente R$10 milhões.

Após o fim desse processo, uma licitação será publicada no edital, nos próximos dias, para uma nova modalidade de radares eletrônicos, para empresas que se identificarem habilitadas a participar do processo.

De acordo com o governador, o novo sistema será mais eficiente a população e o estado.“O sistema de radares se modernizou, você não tem mais aquele radar estático, que muitas vezes você tem ele fixo nas ruas e nas vias. Então agora nós vamos com um sistema mais moderno, que dá mais segurança, que da um controle melhor e com um menor custo ao governo do estado”, relatou.

O desligamento dos radares

A empresa contratada pelo Detran-MS, Perkons S.A., desligou no dia 15 de agosto seus 144 radares instalados no estado, 12 na capital, após Detran não quitar sua dívida de R$10,4 milhões com a empresa.

Em nota, a Perkons, afirmou que o pagamento não acontecia desde outubro de 2018. No final de julho, o Detran fez um pagamento parcial de R$1,4 milhões, mas após diversas tentativas da empresa de ter o montante restituído, o prazo instituído entre elas se expirou e não houve a restituição.

A medida da empresa é amparada pelo art. 70, inc. XV da Lei 8.666/93.

