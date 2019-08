Detran não paga Perkons e doze radares serão desligados na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Perkons AS, empresa contratada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), desligará nesta quinta-feira (15) os radares em operação no estado, após novo atraso de repasses.

Ao todo, são 144 aparelhos de fiscalização eletrônica instalados em 18 municípios. Do total, 22 estão instalados em Campo Grande, veja os locais:

A Perkons AS publicou uma nota onde explica o motivo do novo desligamentos dos radares. Segundo a empresa, nos últimos nove meses ela vem reiterando a importância da quitação da dívida do Detran, que está em R$ 10,4 milhões.

Ainda conforme a nota, o pagamento não acontece desde outubro de 2018. No dia 26 de julho deste ano a Perkons AS foi procurada pelo Detran e recebeu o pagamento parcial da dívida, no valor de R$1,4 mi, e retomou integralmente a prestação dos serviços.

A Perkons AS expôs ter notificado o órgão sobre a necessidade de um plano de quitação do montante devido num prazo de 10 dias. O prazo expirou e o prazo foi prorrogado até dia 8 de agosto, para uma apresentação do cronograma de pagamento da dívida, que não aconteceu.

Em nota a empresa conclui, que dia dará início ao desligamento dos equipamentos e à interrupção dos serviços prestados pela empresa, tratando-se de um direito amparado no art. 78, inc. XV da Lei 8.666/93.

Deixe seu Comentário

Leia Também