Janine rebate decisão de Bolsonaro e ressalta a importância dos radares

O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, contesta a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em acabar com os radares móveis nas rodovias do país. Segundo ele, os equipamentos eletrônicos são os responsáveis em reduzir os acidentes graves com mortes e usa Campo Grande como exemplo, que registrou um aumento de 25% nas ocorrências graves com a retirada dos redutores de velocidade.

“O equipamento eletrônico em geral nada mais é que uma agente de trânsito que atua 24 horas por dia, não tira férias, não tem sentimentos, ou seja, é o dispositivo que realiza a melhor fiscalização que existe. Graças a eles que os números de acidentes são reduzidos”, destaca Janine.

De acordo com o presidente da Agetran, quando Bolsonaro declara algo, ele fala a nível federal que engloba as rodovias federais. Já a via estadual é competência do estado e os municípios são responsáveis por suas vias. Mas caso o presidente queira mesmo retirar os equipamentos, isso requer um longo caminho.

“Se porventura, o Conselho Nacional de Trânsito [Contran] fizer uma resolução determinando a retirada de radares móveis, todos terão que acatar, municípios e os estados. Mas isto não é uma decisão rápida de se tomar, pois a decisão coloca em risco a vida das pessoas”, lembrou.

Redução de acidentes

De acordo com Janine de Lima, antes de 2017 a capital registrava 132 mortes ano, mas já nesse período o índice caiu para 70 registros e foi considerado o melhor ano na história da cidade.

Lima lembra que em 2018, quando se retirou os equipamentos, houve um aumento de 25% nas mortes, alcançando 87 mortes. “Sem os equipamentos as pessoas começam a dirigir com imprudência e coloca a vida de todos em perigo”, afirmou.

“Neste ano estamos com números bem próximos ao de 2017, estamos novamente reduzindo os acidentes e as ocorrências graves com a instalação dos redutores de velocidade. Somente com radares, lombadas eletrônicas, sinalizações verticais e horizontais que as pessoas têm consciência”, comentou.

O presidente da Agência de Trânsito de Campo Grande revelou que a velocidade é principal fator de acidentes graves com mortes.

Bolsonaro

Jair Bolsonaro declarou na manhã desta segunda-feira (12), durante inauguração de um trecho de 47 quilômetros de duplicação da BR-116, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que até semana que vem vai acabar com os radares móveis no país.

“É uma roubalheira. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil”, afirmou Bolsonaro.

