Bolsonaro decreta o fim dos radares móveis na semana que vem

Mauro Silva, com informações do UOL

Durante inauguração de um trecho de 47 quilômetros de duplicação da BR-116, em Pelotas, no Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (12), o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou fim dos radares móveis já na semana que vem.

“Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multas que vai para o bolso de alguns da poucos dessa nação”, disse Bolsonaro.

É uma roubalheira. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil”, acrescentou.

O presidente se mostrou confiante em relação ao a aprovação do projeto de lei apresentado na Câmara que sugere, entre outros, um aumento de 20 para 40 pontos para cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da ampliação de 5 para 10 anos o prazo de validade do documento.

Jair lembrou também que o governo acabou com a obrigatoriedade dos simuladores pelas autoescola para reduzir o valor da emissão da CNH.

