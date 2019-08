Bolsonaro inaugura a 1ª etapa da usina solar flutuante

Sarah Chaves, com informações do G1

A cerimônia de inauguração da 1ª etapa da usina solar flutuante em um reservatório da Bahia, ocorreu na segunda-feira (5), em Sobradinho, norte do estado, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), a plataforma solar flutuante tem uma potência de geração de 1MWp (Mega Watt pico), e até 2020 deverá ter, ao todo, 2,5 MWP. Se utilizarem o máximo do potencial do espelho d’água de um lago em Sobradinho, pode ser gerado 60 vezes mais energia do que as próprias turbinas geram.

O valor do investimento nas duas plantas solares da plataforma totaliza R$ 56 milhões. Este é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de energia flutuante no país, em reservatório de hidrelétrica.

Segundo a Chesf, esse é primeiro estudo sobre a instalação de usina solar flutuante em lagos de hidrelétricas, que aproveita a água dos reservatórios e evita desapropriação de terras.

Em discurso, durante a cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro, falou da importância da geração de energia para o crescimento econômico do país.“Quando montamos o ministério, até o Paulo Guedes falou em crescer 3% daqui a dois ou três anos. É consenso. Ele sabia, o governo sabia, que nós temos energia para tal. Sem energia não temos como crescer. Então, essa nova forma de buscar energia com placas fotovoltaicas em cima de um lago, como esse aqui, é bem-vinda ao Brasil", afirmou.

Projeto

Além disso, a pesquisa analisará o grau de eficiência da interação de uma usina solar em conjunto com a operação de usinas hidrelétricas. O foco será em fatores como a radiação solar que incide no local, produção e transporte de energia, instalação e fixação no fundo dos reservatórios, a complementariedade da energia gerada e o escoamento desta energia.

Os resultados dos projetos vão permitir avaliar a eficácia da produção média de energia solar nesses locais.

A região Nordeste apresenta altos índices solarimétricos (intensidade da radiação solar) e, por isso, é considerada área com grande potencial para aproveitamento de geração solar.

Com 3.792 módulos de placas solares e área total de 11 mil m², o projeto instalado no Reservatório de Sobradinho (BA) é fixado ao fundo do lago por cabos, com material próprio para suportar o peso das placas e dos trabalhadores que atuam na construção e manutenção.

