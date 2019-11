Detran divulga lista de veículos multados

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul - Detran-MS, Luiz Carlos Rocha Lima, divulgou nesta quarta-feira (13), um edital com a relação de veículos multados no mês de outubro.

O edital é sobre multas realizadas entre 21 a 31 de outubro deste ano. Os proprietários dos veículos que estiverem nessa relação, terão um prazo de 30 dias a contar da data de publicação, para se defenderem.

Clique aqui e acesse o edital com as multas.

