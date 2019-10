Condutora bate carro no muro do Detran em exame para tirar a CNH

Sarah Chaves, com informações do Gazeta do Povo

Uma motorista que fazia teste prático de baliza para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na quarta-feira (16), perdeu o controle do carro e bateu contra o muro do pátio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), no bairro Tarumã, em Curitiba.

De acordo com o Detran, o local passou por uma reforma, e o muro tinha sido erguido há menos de uma semana. Esta é a terceira colisão contra o muro em exames práticos nos últimos 40 dias.

Parte do acabamento da obra tinha sido realizada na terça-feira (15), um dia antes do acidente, informou o órgão.

Apesar da batida, ninguém ficou ferido. O Detran agora avalia os danos, pois vai precisar refazer a obra no muro. O funcionário que aplicava o exame estava atrás do carro no momento do teste, mas conseguiu escapar ileso.

A condutora do carro foi reprovada no exame.

Deixe seu Comentário

Leia Também