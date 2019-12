"MS é o 4º do país em investimentos", diz Azambuja

O governador Reinaldo Azambuja comemorou a atual situação financeira e falou sobre as prospecções e previsões de investimentos para os próximos anos do mandato dele durante coletiva de impresa nesta manhã de segunda-feira (2) na governadoria de Mato Grosso do Sul.

O gestor estadual foi categórico em afirmar que o estado está entre as Unidades da Federação (UF) que mais investem. “Mato Grosso do Sul é o 4º do país em investimento, fiz uma reunião com todos os secretários e presidentes de fundações, de autarquias, e todos eles estão com projetos de investimentos em áreas prioritárias do estado”, explicou.

Na saúde, serão entregues seis hospitais pólos regionais de saúde nos próximos dois anos, ampliação de outras unidades de saúde com projeção de investimentos de infra-estrutura.

Na segurança pública, o gestor falou dos investimentos em equipamentos, armamentos e viaturas, além do efetivo pessoal. “Novas pessoas vão adentrar aos serviços de segurança.

Em educação, há projeções de investimentos de reestruturação em todas as escolas estaduais que ainda não foram melhoradas ou revitalizadas no aspecto “físico”. “O projeto do governo é instalar escolas em tempo integral até 2024, de 47 passaremos a contar com 181 escolas atendendo. São as escolas onde temos melhor desempenho no aprendizado dos alunos”.

Para os presídios, segundo o governador, os investimentos serão na entregua de mais dois presídios novos e na ampliação no número de vagas do sistema prisional de seis unidades já existentes. “Quando se amplia as vagas, você usa o mesmo sistema administrativo e diminui os gastos.”

No segmento do trânsito, há planejamento de novos Departamentos Estaduais de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com um em Três Lagoas e ampliação e melhoria na unidade de Dourados. No interior, vários prédios do Detran passarão por melhorias de atendimento e infra-estrutura.

O planejamento foi montado e 79 municípios foram ouvidos, e 1 mil pedidos foram catalogados. “A grande maioria é infra-estrutura, mas todas as áreas estão no Governo Presente”, finalizou.

