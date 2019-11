“Divida a Brincadeira” será lançada nesta quinta, na governadoria

O Governo do Estado lança nesta quinta-feira (7) a 5ª edição da Campanha de Doação de Brinquedos – Divida a Brincadeira, no auditório da Governadoria, em Campo Grande.

A ação visa arrecadar brinquedos novos ou em bom estado de conservação para presentear crianças carentes no Natal. À frente da organização, o secretário especial de governo, Carlos Alberto de Assis, observa que o servidor é solidário e dá um show quando o trabalho deve ser realizado no formato de equipe em referência ao sucesso da campanha em anos anteriores. “É mais uma grande campanha para humanizar as ações do governo, mobilizando o servidor e sua família. Um ato de amor, muitas vezes promovido de forma individual, mas que fará a diferença para o Natal de muitas crianças”, pontua Assis.

A Campanha começará a recolher doações a partir do lançamento e segue até 10 de dezembro. Para participar o servidor poderá levar os brinquedos até os postos de coleta que estarão disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos na capital e no interior.

A solenidade de lançamento está marcada para começar as 9h e contará com a participação da madrinha da campanha, a primeira-dama Fátima Azambuja, entre outras autoridades.

