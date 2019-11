Estado discute planejamento para combate a queimadas no Pantanal

Por faltas de chuvas, alta temperatura, baixa umidade e vegetação seca, as condições climáticas não são favoráveis à redução dos focos de calor esta semana no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado reavaliou as ações de combate às queimadas na região e iniciou, nesta segunda-feira (4), a alteração do grupamento e aeronaves que estão combatendo o fogo em quatro municípios, diante dessa situação crítica.

O secretário estadual Jaime Verruck, da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), participou de uma reunião na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), onde foi discutido um novo planejamento da Operação Pantanal 2, incluindo logística, comunicação e liberação de recursos. Presentes o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joílson Alves do Amaral, representantes do Imasul, Cedec, Ibama, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental (PMA).

Segundo dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INEP), os focos em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (4), somam 2.228, dos quais 2.088 (92%) concentrados nos pantanais de Corumbá, Aquidauana, Miranda e Porto Murtinho. O fogo que avançava para a região de Forte Coimbra foi combatido e controlado na Fazenda Piúva. Novas queimadas foram registradas no Passo do Lontra, comunidade situada na Estrada-Parque (MS-184).

O comandante do Corpo de Bombeiros/MS, coronel Joílson Amaral, disse que o novo planejamento vai permitir um combate mais sincronizado entre brigadistas e aeronaves e uma ação mais rápida em áreas de difícil acesso. Informou que os quartéis da corporação, situados na área crítica, estão de prontidão caso haja necessidade de envio de mais bombeiro aos pontos de calor.

