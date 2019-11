Reinaldo e governadores se reúnem no Maranhão

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja está em São Luiz do Maranhão nesta quinta-feira (28), para o encontro dos governadores que integram o Consórcio de Interestadual para Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). Na reunião será discutido um acordo para obtenção de R$ 500 milhões em financiamento para os Estados da região Central do Brasil.

O acordo de cooperação será definido com o Banco de Brasília (BRB) para o financiamento de R$ 500 milhões. Reunidos, os estados participantes do BrC, concentram uma população de 26,2 milhões de habitantes e ocupam 28,8% do território nacional.

O protocolo de intenções foi assinado em setembro pelo secretário executivo do Consórcio, Jader Afonso e pelo presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A liberação do crédito é destinada para investimentos nas áreas do agronegócio e indústria.

Além deste protocolo, os governadores retomam pautas que têm objetivo de fomentar e desburocratizar setores da gestão pública. Sete projetos estão em desenvolvimento: compras compartilhadas de medicamentos, turismo integrado, logística/infraestrutura, mercado comum, fomento ao desenvolvimento rural e agronegócio, diversificação da pauta exportadora, aliança municipal pela competitividade.

A eleição para o novo presidente do Consórcio para o mandato de 2020, acontece nesta sexta-feira (29). Atualmente, o governador Reinaldo preside o grupo.

O Consórcio Brasil Central é uma associação pública de natureza autárquica formado pelo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão. Foi o primeiro a ser formado no Brasil em 2015.

