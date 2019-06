Na capital, 32% dos casais pretendem fazer compras no Centro, para o Dia dos Namorados

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande elaborou pesquisa para saber a intenção de compra da população, devido ao Dia dos Namorados. Cerca de 420 pessoas foram entrevistadas, entre os dias 5 e 6.

De acordo com a CDL, a expectativa é de aumento de 4,5% nas compras para a data, ao comparar o índice do ano passado. Dentre os ouvidos, 67% pretendem presentear, 15% ainda não sabem e 18% não pretendem ou não podem presentear.

Para Adelaido Vila, presidente da CDL Campo Grande, esse crescimento é muito favorável para o comércio local. “Os resultados são animadores, a demonstração de que a maioria das pessoas pretende presentear fomenta o comércio local”. Sobre a data, ele completa, “o Dia dos Namorados logo após o pagamento vai fazer com que a economia fique mais aquecida”.

Entre os que vão trocar presentes, o valor do ticket médio de compra deve ficar em torno dos R$120. Em 2018, o valor destinado para os presentes foi de R$110.

No ranking de escolhas como presentes, em primeiro lugar está itens de perfumaria, com 31% das escolhas. O segundo lugar ficou com calçados, que foi a escolha de 27% dos entrevistados, seguidos por vestuário, com 18% das intenções de compra. Os elétricos e eletrônicos representaram 9% das intenções de compra e 15% dos entrevistados ainda não sabem o que vão dar de presente.

Quando perguntados sobre o local onde vão comprar os presentes, 32% escolhem o Centro da cidade, pelos preços e variedades. Já 26% preferem os shoppings, pelo conforto e praticidade; 16% dos entrevistados vão optar por comprar os presentes nos bairros, levando em conta os preços e as facilidades. Os que escolheram a internet para a compra somam 14%. Outros 12% dos ouvidos ainda não sabem onde comprarão os presentes para o Dia dos Namorados.

Quanto às comemorações, 73% dos entrevistados pretendem comemorar a data. Destes, 28% pretendem sair para jantar, 30% pretendem fazer um jantar romântico em casa, 15% pretendem ir ao cinema e 27% não sabem ainda como vão comemorar.

