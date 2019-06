Dia dos Namorados: buquê de rosas pode variar 230% no preço

Com a aproximação do Dia dos Namorados, equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), visitaram estabelecimentos para verificar preços de produtos tradicionais para presentes.

As equipes visitaram floriculturas, motéis, pizzarias e lojas de departamentos que comercializam relógios ou perfumes. Entre os estabelecimentos a maior diferença percentual foi encontrada em floriculturas. Nesse caso o buquê com três rosas do tipo nacional, custa R$ 15,00 na floricultura Holanda na rua Ceará, enquanto no Pantanal Garden é adquirido por R$ 49,00, ou seja, 232,67% mais caro.

Na avaliação, os motéis se colocaram em segundo lugar, com 122,22 por cento no que tange à variação de preços uma vez que o Chega Mais oferece o pernoite em apartamento simples por R$ 90,00 e acomodação idêntica no Lumiere não custa menos que R$ 200,00. Bastante procuradas nessas ocasiões, pizzarias apresentam variação de até 72,41%, uma vez que na Luigi o rodizio custa R$ 31,90 e na Al Forno, R$ 55,00.

Os relógios são encontrados com percentuais um pouco menor. Na C&A, por exemplo, o relógio da marca Séculos com pulseira de metal pode ser adquirido por R$ 119,99 enquanto nas lojas Riachuelo e Renner o menor preço é R$ 199,90, o que significa diferença percentual de 66,60%.

Em se tratando de perfumes foi constatado índice de 50,02% a mais na aquisição do Calvin Klein women (eau de parfum com 50 ml). O produto custa R$ 299,90 nas lojas Riachuelo e R$ 499,90 nas lojas Renner. Por último, a pesquisa verificou, também, os preços do sushi, bastante apreciado atualmente, que apresentou variação de 28,28%. Neste caso, no Madalena Sushi Bar o rodízio sai por R$ 38,90 enquanto no Sushi Mania, Oshente e Sushi Ya custa R$ 49,90.

As pesquisas, na sua íntegra, estão nas planilhas elaboradas pela fiscalização do Procon Estadual, a seguir.

Flores

Sushi

Pizzas

Relógios

Perfumes

Deixe seu Comentário

Leia Também