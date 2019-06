Procon-MS se reúne com diretores da Unimed para verificar atendimento hospitalar

Integrantes do Procon-MS estiveram reunidos com a direção da Unimed, diante a preocupação com a possibilidade de queda na qualidade de atendimento com o descredenciamento junto à Santa Casa de Campo Grande.



Liderada pelo superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, a equipe estadual do Procon foi recebida pelos médicos diretores: presidente Maurício Simões Corrêa, financeiro André Luiz Alonso Domingos, de recursos próprios João Ricardo Filgueira Tognini e clínico Cesar Augusto Vendas Galhardo.



Segundo os diretores, há amplas condições de atendimento satisfatório à demanda e, além disso, se algum serviço solicitado não puder ser prestado no próprio hospital, existe uma numerosa rede conveniada para que os pacientes possam ser encaminhados. “O alto índice de atendimento de pacientes com dengue impactou muito mais do que o descredenciamento que, na realidade foi uma iniciativa da própria Santa Casa”, afirma os diretores.



Conforme o diretor presidente da Unimed, por terem recebido, com antecedência de 60 dias, a carta comunicando que seriam descredenciados, eles tiveram condições de aparelhar o hospital, implantando estrutura suficiente para a demanda prevista. “Em saúde, não se consegue resposta rápida se não tivermos estrutura física. Isto nós temos”.



Marcelo Salomão afirmou ter ficado satisfeito com a estrutura apresentada. ”A capacidade de leitos instalada é superior à demanda dos beneficiários e, se houver ampliação dessa demanda, há instalações prontas para serem colocadas em funcionamento”.



Durante a reunião, a criação de um canal direto entre a Unimed e o Procon, no sentido de agilizar soluções para essas questões, foi pautada. Marcelo Salomão se comprometeu a enviar documentos que possam orientar a administração da cooperativa de serviços médicos sobre os procedimentos a serem adotados no sentido de concretizar tal relacionamento.



Além dos integrantes da diretoria, propriamente dita, a reunião e visita foi acompanhada, também, pelo coordenador administrativo hospitalar Noriman Brandão Netto e pela coordenadora de comunicação e marketing Fabiana Cristina Perin, além da coordenadora jurídica do Procon-MS, advogada Patrícia Mara da Silva e fiscais do órgão de defesa do consumidor.

