Procon autua Magazine Luíza por não atendimento preferencial

O Procon-MS autuou a Magazine Luiza, na rua 14 de Julho, em Campo Grande, após atender denúncias de consumidores. Entre os problemas, ficou confirmada a inexistência de atendentes nos caixas que deveriam ser destinados a idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e autistas.



Segundo o Procon, nem mesmo nos caixas tradicionais é oferecido tratamento prioritário para esse público, que precisam enfrentar a fila comum. Caixas preferenciais são exigidos por lei. Também, no setor de crediário, foi verificada a inexistência de senha que diferencie o procedimento.



Em razão das irregularidades foi expedido auto de infração. Os responsáveis pelo estabelecimento comercial têm prazo para apresentar justificativa e promover adaptação do serviço.



Denúncias Procon-MS



Denúncias de consumidores podem ser feitas pelo site do Procon na aba “Fale Conosco”, de forma presencial na rua 13 de Junho, 930, pelas redes sociais (Instagram e Facebook), pelo número 151 ou pelo WhatsApp no número (67) 9 8469-1001.

