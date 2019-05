Procon-MS flagra mercado com produtos vencidos há quase quatro anos

Em ação de fiscalização, atendendo denúncias de consumidores, o Procon-MS realizou diligência no Mercado Alves, situado no bairro Cristo Redentor, onde foram registradas várias irregularidades.



Entre os problemas, as equipes encontraram a existência de coquetel fermentado e alcoólico de sabores diferentes com vencimento no ano de 2015, além de outros produtos com vencimento mais recente, como é o caso de sêmola para lasanha, farofa, pães, sucos, molho de tomate, manteiga e margarina, o que podem causar danos ao consumidor.



Outros produtos dentro do prazo de validade, mas impróprios ao consumo por estarem com embalagens violadas, foram encontrados, entre eles farinha de trigo e cortes de frango e outros sem qualquer informação sobre validade ou procedência.



Todos os itens irregulares foram descartados, sendo expedido auto de infração, o que poderá gerar multa. O responsável tem prazo para defesa.

