Procon quer promover reunião entre Santa Casa e Unimed

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), está organizando uma reunião entre a Santa Casa e Unimed para discutir sobre o convênio cancelado entre as partes.



Ao JD1 Notícias, o titular do Procon, Marcelo Salomão, disse que logo ao saber do cancelamento, o órgão notificou os hospitais com intuito de pedir esclarecimentos sobre a descontinuação do convênio, sem interferir em questões da empresa privada ou contratuais.



“Queremos saber se a Unimed tem a capacidade de atender os clientes, com exames de maior complexidade, se os consumidores não serão desassistidos, vamos convidá-los para uma reunião para buscarmos solução, ou mesmo saber da Unimed se ela tem condição de atender a todos os consumidores”, explicou Salomão.



O titular do Procon disse que, uma reunião está sendo planejada com representantes dos dois hospitais, a data ainda não foi definida.



Em conversa com a assessoria de comunicação da Santa Casa, foi afirmado que uma reunião somente entre as partes ocorreu na quinta-feira (16), onde nada foi acordado. A Santa Casa segue o atendimento com outros convênios e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em consulta a cooperativa de saúde foi dito que, a "Unimed Campo Grande foi notificada pelo PROCON/MS acerca da possibilidade de uma reunião entre as partes (Unimed Campo Grande e Santa Casa). Contudo, até o presente momento, não houve designação de data ou maiores detalhes sobre este possível encontro".

A empresa salientou que a notificação foi devidamente respondida dentro do prazo concedido pelo órgão de defesa do consumidor e ressaltou que o Hospital Unimed Campo Grande e a rede credenciada estão preparados para atender os beneficiários.

