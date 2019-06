Procon flagra farmácia vendendo remédio vencido

Uma farmácia da avenida Júlio de Castilho, no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande foi flagrada vendendo produtos vencidos, sem preços e sem informações legíveis. O fato ocorreu depois de consumidores denunciarem pelo aplicativo “Fale Conosco” da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).



Uma equipe do Procon esteve no local acompanhada por fiscal do Conselho Regional de Farmácia. Entre as irregularidades, foram encontrados produtos expostos à venda direta sem apresentar preços, com prazo de validade expirada ou, ainda, sem qualquer informação legível, fatores que são classificados como infração à legislação e passíveis, inclusive, de multa.



Produtos como: fralda descartável para adultos, kit protetor solar, loção refrescante pós sol, pomadas para prevenção e tratamento de assaduras, entre outros, foram encontrados sem preço.



Já os com validade vencida foram: lenços umedecidos, condicionador para cabelos, creme para tratamento de choque e hidratação. Além do medicamento sulfato de salbutamol, indicado para espasmos brônquico associados a crises de asma.



“Para que se possa desencadear fiscalização é necessário que o consumidor esteja atento às irregularidades e as denuncie”, afirma o superintendente Marcelo Salomão.



Denuncias podem ser feitas na sede do Procon, pelo link fale conosco no site do Procon Estadual e o telefone 151.

